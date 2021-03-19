Печатала документы нелегалам: СБУ разоблачила подпольную типографию

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Житомирской области ликвидировали подпольную типографию, которая изготавливала фальшивые документы для выезда в страны Евросоюза. Среди клиентов типографии были нелегалы из стран, где повышенная террористическая угроза. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

Работу подпольной типографии организовал житель Житомира, которого уже наказывали за нелегальную перевозку людей через госграницу. К нелегальной деятельности он привлек еще двух сообщников. Типография производила украинские загранпаспорта, а также:

свидетельства о рождении ребенка;

водительские и пенсионные удостоверения;

аттестаты и дипломы об образовании;

техпаспорта на транспортные средства.

За пакет таких документов злоумышленники брали с клиентов по 2000 долларов. Клиентам также предлагалось "сопровождение" при оформлении документов в подразделениях Государственной миграционной службы.

Организатора типографии задержали при попытке оформления для клиента иностранных документов в одном из местных отделений ГМС. Сейчас правоохранители проводят следственные действия для привлечения к ответственности других фигурантов, а также проверяют причастность к незаконной деятельности сотрудников госструктур.

СБУ также провела обыски в типографии и по месту жительства злоумышленников. Правоохранители обнаружили и изъяли оборудование для изготовления поддельных паспортов, штампы и печати госучреждений, большое количество фальшивых документов, компьютерную технику с базой клиентов, бланки и шаблоны документов.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в схеме.

Добавим

В Ровенской области полицейские разоблачили владелицу турагентства в подделке справок об отсутствии COVID-19 для выезда за границу.