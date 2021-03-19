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В Луганской области сообщили о подозрении одному из главарей "казаков "ЛНР"

В Луганской области сообщили о подозрении одному из главарей "казаков "ЛНР"

КИЕВ. 19 марта. УНН. Заместителю начальника штаба одного из подразделений НВФ РФ в Луганской области сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Луганской областной прокуратуры.

Цитата:

"При процессуальном руководстве управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры гражданину Украины сообщено о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, в начале 2015 года житель города Алчевска занял должность заместителя начальника штаба так называемого "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им. М. Платова".

"Подозреваемый координировал и контролировал деятельность всех подразделений указанного незаконного вооруженного формирования Российской Федерации. Он проводил сбор оперативной информации о перемещении и дислокации военной техники и личного состава Вооруженных Сил Украины. В дальнейшем данные передавались руководству "казачьего полка" для координации и ведения боевых действий в районе проведение АТО вблизи г. Кадиевка (ранее г. Стаханов), по месту расположения НВФ", - отмечается в сообщении.

Так, сейчас подозреваемый объявлен в розыск. Судом вынесено решение о его задержании.

Дополнение

Суд взял под стражу представителя незаконных вооруженных формирований РФ, который подозревается в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Источник: УНН
Теги: ЛНР, прокуратура, боевики, Луганск и Луганская область
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