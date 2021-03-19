Ученые впервые заглянули в сердце Марса: аппарат InSight обнаружил размер ядра "красной планеты"

КИЕВ. 19 марта. УНН. Аппарат NASA InSight определил размер ядра планеты Марс. Так, радиус марсианского ядра оказался меньше радиуса Земли вдвое. Об этом сообщается на информационном портале Nature, передает УНН.

Детали

С помощью записи аппаратом NASA InSight сейсмических волн на Марсе, ученым удалось выяснить размер ядра планеты. Сообщается, что его радиус составляет от 1810 до 1860 километров, что почти вдвое меньше радиуса ядра Земли. Это свидетельствует о том, что марсианскому ядру свойственны большие размеры, но одновременно оно имеет низкую плотность.

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"Открытие предполагает, что ядро должно содержать более легкие элементы, такие как кислород, в дополнение к железу и сере, что является большей частью его состава. Ученые InSight сообщили о своих измерения в нескольких презентациях на этой неделе на виртуальной конференции по изучению Луны и планет, которая проходит в Хьюстоне, штат Техас", - говорится на платформе Nature.

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Напомним, что главной целью запуска на Марс аппарата NASA InSight является именно исследование и изучение внутреннего строения планеты.