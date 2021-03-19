Нардеп Скороход заявила, что болеет COVID-19 уже в третий раз

КИЕВ. 19 марта. УНН. Депутат из группы "За будущее" Анна Скороход заявила, что уже в третий раз болеет COVID-19. Об этом она сообщила в видеообращении на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"Я действительно уже третий раз болею COVID-19. Я не знаю, чего он от меня никак не отстает", - сказала Скороход.

По ее словам, она сейчас уже в достаточно неплохом состоянии и рассказала, что у ее ребенка и других членов семьи результат ПЦР-тестов отрицательный.

Дополнение

28 марта 2020 года COVID-19 был подтвержден у нардепа Анны Скороход. Еще ранее вирус был диагностирован у нардепов Сергея Рудика, Сергея Вельможного, Руслана Горбенко, Александра Лукашева и Сергея Шахова.

В апреле прошлого года в инфекционную больницу в Киеве была госпитализирована Анна Скороход вместе с младенцем. У него подтвердился диагноз коронавируса.



