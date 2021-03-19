СНБО в ближайшее время соберется по локдауну в Украине

КИЕВ. 19 марта. УНН. Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время планирует провести заседание по локдауну в Украине. Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН.

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"То, что касается локдауна, то, что касается коронавируса, я думаю, что в ближайшее время будет соответствующее заседание Совета национальной безопасности и обороны по этому поводу проводиться", - рассказал Данилов.

По его словам, в начале недели Аппарат СНБО стал посылать информационные письма органам местного самоуправления и те начали проводить заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса усиления карантинных мероприятий.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местных руководителей не ждать указаний, а принимать необходимые решения по усилению карантина.

Также Шмыгаль заявлял , если "красный" уровень эпидемиологической опасности будет введен в большинстве областей то правительство будет вынуждено ввести усиленные карантинные мероприятия на всей территории Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украине пока не нужен локдаун, а также, что тяжелый период с заболеваемостью COVID-19 продлится до конца апреля.