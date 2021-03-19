Российский клуб уволил бывшего наставника "Динамо"

КИЕВ. 19 марта. УНН. Белорусский специалист Александр Хацкевич покинул пост главного тренера российского ФК "Ротор". Об этом сообщает пресс-служба "Ротор", передает УНН.

Детали

Руководство клуба приняло решение уволить специалиста с занимаемой должности. Руководство клуба недовольно нынешним положением дел в команде.

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"Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в последних матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича с занимаемой должности. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, подбодрить", - сказал генеральный директор СК "Ротор" Андрей Рекечинский.

Дополнение

Хацкевич возглавил "Ротор" в конце 2019 года. После 23-х сыгранных туров в текущем сезоне команда занимает тринадцатое место в РПЛ. С июля 2017 года по август 2019 года Хацкевич занимал пост главного тренера киевского "Динамо".