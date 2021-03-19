Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0150  EUR: 32,98 -0,0068 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
До конца марта в Украине потеплеет - синоптики
До конца марта в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
9465

Российский клуб уволил бывшего наставника "Динамо"

Российский клуб уволил бывшего наставника "Динамо"

КИЕВ. 19 марта. УНН. Белорусский специалист Александр Хацкевич покинул пост главного тренера российского ФК "Ротор". Об этом сообщает пресс-служба "Ротор", передает УНН.

Детали

Руководство клуба приняло решение уволить специалиста с занимаемой должности. Руководство клуба недовольно нынешним положением дел в команде.

Цитата

"Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в последних матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича с занимаемой должности. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, подбодрить", - сказал генеральный директор СК "Ротор" Андрей Рекечинский.

Дополнение

Хацкевич возглавил "Ротор" в конце 2019 года. После 23-х сыгранных туров в текущем сезоне команда занимает тринадцатое место в РПЛ. С июля 2017 года по август 2019 года Хацкевич занимал пост главного тренера киевского "Динамо".

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, тренер
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.