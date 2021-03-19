Третья волна COVID-19: какие регионы переходят на локдаун

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украине, где началась третья волна COVID-19, увеличивается заболеваемость и количество госпитализаций из-за этой болезни, и регионы начинают усиливать карантин и вводить "локдауны". Где самые жесткие меры, а где пока не спешат с дополнительными ограничениями, предлагает пересмотреть УНН в обзоре по областям и в Киеве.

Волынская область

Волынь остается в "желтой" зоне по эпидопасности относительно распространения коронавируса.

В одном из райцентров области - Нововолынске - с 22 марта ученики начальных классов школ уходят на каникулы, а средняя и старшая школа - на дистанционное обучение.

Львовская область

С пятницы, 19 марта, во Львове локдаун. С сегодняшнего дня и до 28 марта во Львове не работают рестораны, кафе, ТРЦ, театры, кинотеатры и другие учреждения культуры, а школьников перевели на дистанционное обучение.

В области рекомендовали местным властям вводить жесткие карантинные ограничения.

Закарпатская область

8 марта в Ужгороде, как и во всей Закарпатской области, решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС установлен "красный" уровень эпидемической опасности. Среди других ограничений запрещены и перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом. Поэтому в Ужгороде движение городских автобусов приостановлено, возможны только спецперевозки. В Ужгороде приостановлен учебный процесс учащихся 1-4 классов в школах с 15 до 26 марта.

На Закарпатье председатель ОГА Анатолий Полосков предложил местным властям "точечно" усиливать карантинные ограничения.

Ровенская область

Ровенская область остается в "желтой" зоне распространения коронавируса. Впрочем, в марте наблюдается постепенное увеличение динамики заболеваемости коронавирусом, указывали в ОГА.

16 марта мэр Ровно Александр Третьяк указывал, что город близок к "красной" карантинной зоне. На городской комиссии ТЭБ и ЧС рекомендовали не проводить массовые мероприятия в Ровно.

Тернопольская область

Еще 12 марта сообщалось, что в Тернопольской области усилены противоэпидемические мероприятия. Такое решение приняла региональная комиссия по ТЭБ и ЧС. Перечень ограничений здесь. Решение приняли из-за осложнения ситуации по заболеваемости COVID-19, а также того, что летальные случаи начали фиксировать у людей в возрасте 40-50 лет, которые не имеют сопутствующих заболеваний.

В Тернополе 18 марта на заседании Тернопольского городского штаба решили начать весенние каникулы в школах на неделю раньше - с 22 марта; жители Тернополя, имеющие право на льготный проезд, будут бесплатно пользоваться общественным транспортом согласно графику: с 10 до 16 часов в рабочие дни, а в выходные - без ограничений; запретить все массовые мероприятия.

Ивано-Франковская область

С 26 февраля в Ивано-Франковской области действует "красная" зона карантина. Горнолыжный курорт "Буковель" закрыли на карантин с 13 до 27 марта.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил 17 марта, что "следует смягчать карантин" в городе, из-за лучшей динамики по заболеваемости - для промышленных рынков, предпринимателей, и по дежурным детским садам.

Житомирская область

С 3 марта на территории Житомирской области действует "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

В Житомире с 22 марта все классы переходят на дистанционное обучение. Детсады остаются работать.

Хмельницкая область

Хмельницкая область находится в "оранжевой" зоне.

В Хмельницком вводятся новые карантин с понедельника, 22 марта. В частности, работа педагогических работников учреждений школьного образования, работа кружков переводится в дистанционный режим.

Черновицкая область

С 1 марта на территории Черновицкой области введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

10 марта в Черновцах несмотря на ограничения "красной" зоны возобновили работу непродовольственные сектора крупнейшего городского рынка - "Калиновского рынка".

Киев

В Киеве с 20 марта на три недели - до 9 апреля включительно - будут введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. Что будет запрещено, читайте здесь.

Киевская область

В Киевской области в связи с осложнением эпидемической ситуации с распространением COVID-19 с воскресенья, 21 марта, вводятся дополнительные карантинные ограничения. С перечнем запретов можно ознакомиться здесь.

Винницкая область

В Виннице с 13 марта решили отдельно от области, которая на сегодня в "оранжевой" зоне, ввести карантинные ограничения "красного" уровня. Это касается запрета проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры. В Баре Винницкой области также усилили карантин - с 16 марта.

С 3 марта в Винницкой области все классы общеобразовательных школ перешли на дистанционное обучение. В частности, после каникул, с 16 марта, всех школьников Винницы также отправили на дистанционку.

16 марта министр здравоохранения Максим Степанов призвал винницкую власть ввести дополнительные ограничения и усилить контроль над соблюдением карантина.

Черниговская область

Черниговская область в "желтой" зоне по эпидситуации с распространением коронавируса.

Что касается Чернигова, то секретарь горсовета Александр Ломако заявил, что на сегодня оснований для жесткого карантина в городе нет.

Сумская область

Сумская область в "оранжевой" зоне.

В Сумах решили ввести "двухнедельный тайм-аут", чтобы предотвратить широкое распространение коронавируса. Городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла 18 марта ряд ограничений - с понедельника, 22 марта, детей 5-11 классов переводят на дистанционное обучение.

Полтавская область

17 марта Минздрав установил на территории Полтавской области "оранжевый" уровень эпидопасности.

В Полтаве с 20 марта усиливают карантин из-за распространения COVID-19. Ограничения коснутся учреждений культуры, детских кружков и развлекательных центров. Детсады остаются работать, школы с 20 по 28 марта уходят на каникулы.

Харьковская область

Харьковская область с 18 марта усилила карантин, а школам области рекомендуют переходить на дистанционное обучение - учащимся общеобразовательных учреждений области, кроме учеников 1-4 классов.

Приостанавливать работу метро Харькова в ближайшее время не планируют. В понедельник, 22 марта, школьники в Харькове пойдут на каникулы.

Черкасская область

Черкасская область находится в "оранжевой" зоне по эпидситуации с распространением коронавируса.

В школах Черкасс, к примеру, пока не станут переходить на дистанционное обучение. Так, каникулы в школах города начнутся с 22 марта и продлевать их пока не будут.

Одесская область

В Одесской области действует "оранжевая" зона по эпидситуации.

Городской совет Одессы ввел дополнительные карантинные ограничения и перевел работу мэрии на дистанционку с 12 марта.

Специалисты говорят, область может попасть в "красную" зону до конца марта и рекомендуют власти уже вводить ограничения этой зоны.

Кировоградская область

Кировоградская область 19 марта попала в "оранжевую" карантинную зону. Теперь руководители общин имеют полномочия собственным решением вводить усиления карантинных мероприятий, отметил председатель ОГА Андрей Назаренко.

В последний раз в Кировоградской области было установлено "оранжевый" уровень эпидемической опасности в ноябре 2020 года.

Николаевская область

Николаевская область в "оранжевой" зоне по эпидситуации.

В Николаеве усилили карантинные меры в связи с осложнением ситуации с COVID-19. С 17 марта воспитанников внешкольных и общеобразовательных учреждений перевели на дистанционное обучение. Исключение - ученики 1-4-х классов.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области действует "оранжевая" зона. Впрочем, местные власти прогнозируют, что область может перейти в "красную" карантинную зону уже в марте.

Запорожская область

Запорожская область в "желтой" зоне по эпидемической ситуации с распространением COVID-19.

Однако, 19 марта в Пологовской общине решили усилить карантинные мероприятия. Среди усиленных ограничений, которые вводятся с 22 марта по 4 апреля, на территории общины, в частности, на дистанционное обучение переходят ученики всех классов всех общеобразовательных школ.

Херсонская область

Херсонская область перешла в "оранжевую" карантинную зону. В Херсоне на фоне этого решили на COVID-19 тестировать сезонных рабочих и перевести на дистанционное обучение учащихся 5-10 классов в школах - с 19 до 26 марта.

Донецкая область

В Донецкой области - "оранжевый" уровень эпидопасности относительно коронавируса.

В Краматорске с 18 марта усилили карантинные ограничения, в частности, они коснутся перевода педагогических работников на дистанционку, ведь ученики еще на каникулах; работы общественного транспорта.

В Мариуполе, как указали в городской власти, ситуация стабильная, но в последнее время наблюдается рост уровня заболеваемости и госпитализаций примерно вдвое, по сравнению с серединой февраля.

Луганская область

Луганская область находится в "желтой" карантинной зоне.

19 марта на КПВВ "Станица Луганская" начали делать бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 тех, кто едет с оккупированных территорий.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

С 26 февраля в Ивано-Франковской, с 1 марта на территории Черновицкой области, с 3 марта на территории Житомирской области, а с 8 марта на территории Закарпатской области введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.