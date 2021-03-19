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СБУ расследует незаконные действия должностных лиц Донецкоблгаза как диверсию

СБУ расследует незаконные действия должностных лиц Донецкоблгаза как диверсию

КИЕВ. 19 марта. УНН. Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц ПАО "Донецкоблгаз", направленных на повреждение объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение как диверсию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

"Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц ПАО "Донецкоблгаз", направленных на повреждение объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение. Действия подозреваемых квалифицируются по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Детали

По материалам СБ Украины, Шевченковским районным судом г. Киева наложен арест на 49,99% акций ПАО "Донецкоблгаз". Доля принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ.

Решением суда права передаются в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Также судом принято решение о передаче арестованных акций ПАО "Донецкоблгаз" к НАК "Нафтогаз Украины". Компания будет организовать недопущение потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА.

Напомним

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ПАО "Донецкоблгаз" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.

Ранее Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ПАО "Донецкоблгаз" может быть возвращен в государственную сферу управления в случае выявления нарушений.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, расследование
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