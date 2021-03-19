СБУ расследует незаконные действия должностных лиц Донецкоблгаза как диверсию

КИЕВ. 19 марта. УНН. Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц ПАО "Донецкоблгаз", направленных на повреждение объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение как диверсию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата



"Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц ПАО "Донецкоблгаз", направленных на повреждение объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение. Действия подозреваемых квалифицируются по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Детали

По материалам СБ Украины, Шевченковским районным судом г. Киева наложен арест на 49,99% акций ПАО "Донецкоблгаз". Доля принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ.

Решением суда права передаются в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Также судом принято решение о передаче арестованных акций ПАО "Донецкоблгаз" к НАК "Нафтогаз Украины". Компания будет организовать недопущение потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА.

Напомним

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ПАО "Донецкоблгаз" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.

Ранее Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ПАО "Донецкоблгаз" может быть возвращен в государственную сферу управления в случае выявления нарушений.