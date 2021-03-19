Аваков: для нас нет вопроса - убийца ли Путин

КИЕВ. 19 марта. УНН. Украина не сомневается в том, что президент России Владимир Путин — убийца. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире передачи “Свобода слова” с Савиком Шустером, передает УНН.

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“Для нас нет вопроса, убийца ли Путин. Для меня ответ был понятен в 2014 году. По данным ООН, 13 200 человек погибло у нас на Донбассе, в том числе 3 тысячи мирных жителей”, — заявил Аваков.

Детали

Министр указал на то, что есть соответствующие данные о том, что в конфликте на Донбассе погибло значительно больше людей.

“Они бы там сами не погибли, если бы Путин не привел туда свои про-российские банды. И в том же Славянске, где убили 4 священников — двоих сыновей пастыря, двоих дьяконов — у одного 8 детей, у другого — трое, — я там был в эти дни, когда мы освобождали. Мы видели этих людей, которых просто вывели и расстреляли эти бандиты, которые приехали по его указке из России. Путин — убийца, для нас нет вопроса”, — подчеркнул глава МВД.

Контекст

Байден в среду в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет “заплатить цену” в связи с попытками вмешательства в американские выборы со стороны Москвы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина “убийцей”.

Российский президент после этого предложил президенту США провести открытый диалог в прямом эфире уже в пятницу или в предстоящий понедельник. Путин сказал, что готов дать МИД соответствующее поручение “прямо сейчас”. Также он отреагировал на слова Байдена детской дразнилкой.