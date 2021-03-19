Степанов о причине вспышки COVID-19: более заразный британский штамм коронавируса

КИЕВ. 19 марта. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова Савика Шустера" рассказал о том, что в Минздраве прогнозировали вспышку COVID-19 в марте из-за циркуляции мутировавших более заразных штаммов коронавируса, в частности - британского, передает УНН.

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"Мы прогнозировали рост волны больных COVID-19 как следствие от количества госпитализированных. Прогнозировали именно на март. Кроме того, в связи с появлением британского штамма. Кроме регистрации в Ивано-Франковской области, сегодня пришли данные от нашего института эпидемиологии - он зарегистрирован в Киеве, Днепре и Харькове. То есть британский штамм по всей стране", - отметил министр.

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Степанов также отметил, что британский штамм коронавируса значительно заразнее других мутаций.

"Он в три раза заразнее, поэтому впереди нас ждет напряженная ситуация по заболеваемости COVID-19. И здесь важно быть максимально собранными с точки зрения противостояния болезни", - отметил он.

Отметим, что в десяти регионах Украины по состоянию на 19 марта, как и накануне, превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. С "оранжевой" зоны в "красную" зону по эпидситуации с распространением коронавируса за сутки переместился Киев.

Напомним, с 26 февраля на Ивано-Франковщине, с 1 марта на территории Черновицкой области, с 3 марта на территории Житомирской области, а с 8 марта на территории Закарпатской области введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.