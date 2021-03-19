Премьер Британии Борис Джонсон вакцинировался препаратом AstraZeneca

КИЕВ. 19 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал первый укол вакцины от коронавируса. Об этом он написал на свой странице в Twitter, пишет УНН.

Цитата

“Я только что получил свою первую дозу вакцины Oxford / AstraZeneca. Спасибо всем выдающимся ученым, работникам NHS и волонтерам, которые помогли в этом”, — написал он.

Он добавил, что вакцинация является лучшим способом, чтобы “вернуться к жизни, по которому мы так сильно соскучились”.

Напомним

Премьер-министр страны также отметил, что преимуществ вакцины AstraZeneca, что предотвращает COVID-19, гораздо больше, чем любых рисков, поэтому он призвал людей делать прививки.

Джонсон также подчеркнул, что, несмотря на задержки следующего месяца в поставках вакцины из Индии, которая производит препарат AstraZeneca, это никоим образом не повлияет на темпы вакцинации в Великобритании.

Вакцина AstraZeneca: контекст

Ранее о полном или частичном прекращении использования вакцины AstraZeneca объявили многие европейские страны. Но после расследования регулирующих органов, показавших беспочвенность опасений по поводу образования тромбов, страны Европы массово восстанавливают введение вакцин против COVID-19 от AstraZeneca.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Регулятор Великобритании подтвердил, что люди должны продолжать получать вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 препаратом AstraZeneca, и преимущества вакцины намного перевешивают риски.

Вакцинация в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит оснований приостанавливать или уменьшать объемы вакцинации вакциной от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) в стране. Он назвал происходящее в мире спланированной информационной атакой на вакцину.

В Украине сообщений о серьезных побочных эффектах от вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) не поступало, кроме незначительного покраснения места укола и краткосрочного повышения температуры, что является нормальной реакцией на любой укол или прививку.