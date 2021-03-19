Мы фиксируем положительную динамику в Ивано-Франковской области - Степанов

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Ивано-Франковской области, которая первой столкнулась со вспышкой третьей волны COVID-19 в начале марта, после введенных противоэпидемических мероприятий уже наблюдается положительная динамика. Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

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"Если посмотреть на ту же Ивано-Франковскую область, куда третья волна COVID-19 пришла первой, то после введения красного уровня эпидопасности там уже больше недели фиксируем положительную динамику. У нас уменьшается количество госпитализаций, динамика по госпитализациях. Это говорит о том, что карантинные меры которые мы вводим, работают", - отметил Степанов.

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Министр также отметил, что сейчас увеличение количества вакцинации является единственным надежным оружием против COVID-19.

"Увеличение количества вакцинации, то есть доверие к вакцине, единственное действительно надежное оружие против COVID-19", - подчеркнул Степанов.

Справка

Ранее сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что до конца марта - начала апреля в рамках инициативы COVAX Украина должна получить партию вакцин от AstraZeneca, до конца мая будет еще одна поставка вакцин этого производителя, а также должны прибыть вакцины компании Pfizer.

Кроме того, сейчас 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield ожидают отправку в Украину.