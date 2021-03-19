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Зеленский заявил, что местные власти должны ввести выплаты за введения жесткого карантина

Зеленский заявил, что местные власти должны ввести выплаты за введения жесткого карантина

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные власти ввести выплаты за введения жесткого карантина, а государство их удвоит. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПГ.

Цитата

“Сегодня в некоторых регионах, согласно своим полномочиям, местные власти решением комиссии по ТЭБ и ЧС вводит усиленный карантин. По моему убеждению, все эти меры не могут вводиться ними в формате ”запреты есть, поддержки нет“, или, если угодно, по принципу “денег нет, но вы держитесь”, — сказал Зеленский.

По его словам, о различных формах поддержки, вводя локдаун на местах, должны подумать и местные власти. И вместе с усилением карантина разработать комплекс мер для поддержки. Поддержки категорий граждан и бизнеса именно своего региона, которые пострадают из-за ограничений так называемой красной зоны.

“Я жду от местных властей соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины. Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размеров помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть придаст сто процентов, увеличив таким образом суммы поддержки людей и бизнеса вдвое. Для того чтобы оказания помощи было максимально прозрачным, а главное — быстрым, оно должно происходить благодаря порталу и приложении „Действие“, который уже успешно показал себя на национальном уровне в январе этого года”, - рассказал Зеленский.

Кроме того, Президент попросил Верховную Раду Украины быть готовой в максимально короткие сроки принять все изменения, которые станут необходимыми для воплощения предложений местных властей и правительства.

Дополнение

В Украине, где началась третья волна COVID-19, увеличивается заболеваемость и количество госпитализаций из-за этой болезни, и регионы начинают усиливать карантин и вводить “локдауны”. Где самые жесткие меры, а где пока не спешат с дополнительными ограничениями, предлагает пересмотреть УНН в обзоре по областях и в Киеве.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местных руководителей не ждать указаний, а принимать необходимые решения по усилению карантина.

Также Шмыгаль заявлял, если “красный” уровень эпидемиологической опасности будет введен в большинстве областей то правительство будет вынуждено ввести усиленные карантинные мероприятия на всей территории Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украина пока не нужен локдаун , а также, что тяжелый период с заболеваемостью COVID-19 продлится до конца апреля.

Источник: УНН
Теги: выплаты, местные власти, карантин, Владимир Зеленский
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