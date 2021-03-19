Зеленский заявил, что местные власти должны ввести выплаты за введения жесткого карантина

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные власти ввести выплаты за введения жесткого карантина, а государство их удвоит. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПГ.

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“Сегодня в некоторых регионах, согласно своим полномочиям, местные власти решением комиссии по ТЭБ и ЧС вводит усиленный карантин. По моему убеждению, все эти меры не могут вводиться ними в формате ”запреты есть, поддержки нет“, или, если угодно, по принципу “денег нет, но вы держитесь”, — сказал Зеленский.

По его словам, о различных формах поддержки, вводя локдаун на местах, должны подумать и местные власти. И вместе с усилением карантина разработать комплекс мер для поддержки. Поддержки категорий граждан и бизнеса именно своего региона, которые пострадают из-за ограничений так называемой красной зоны.

“Я жду от местных властей соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины. Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размеров помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть придаст сто процентов, увеличив таким образом суммы поддержки людей и бизнеса вдвое. Для того чтобы оказания помощи было максимально прозрачным, а главное — быстрым, оно должно происходить благодаря порталу и приложении „Действие“, который уже успешно показал себя на национальном уровне в январе этого года”, - рассказал Зеленский.

Кроме того, Президент попросил Верховную Раду Украины быть готовой в максимально короткие сроки принять все изменения, которые станут необходимыми для воплощения предложений местных властей и правительства.

Дополнение

В Украине, где началась третья волна COVID-19, увеличивается заболеваемость и количество госпитализаций из-за этой болезни, и регионы начинают усиливать карантин и вводить “локдауны”. Где самые жесткие меры, а где пока не спешат с дополнительными ограничениями, предлагает пересмотреть УНН в обзоре по областях и в Киеве.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местных руководителей не ждать указаний, а принимать необходимые решения по усилению карантина.

Также Шмыгаль заявлял, если “красный” уровень эпидемиологической опасности будет введен в большинстве областей то правительство будет вынуждено ввести усиленные карантинные мероприятия на всей территории Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украина пока не нужен локдаун , а также, что тяжелый период с заболеваемостью COVID-19 продлится до конца апреля.