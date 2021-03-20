В Белом доме освободили работников, которые курили марихуану

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Белом доме приняли решение отстранить от работы всех молодых специалистов, которые признались в том, что пробовали марихуану и другие легкие наркотики. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Во время кадровой проверки всех сотрудников Белого дома, которые признались, что употребляли легкие наркотики, в том числе марихуану, уволили или перевели на удаленную работу.

Так, из сотен сотрудников Белого дома пять человек отстранены от работы через обновленную политику, а некоторые работают удаленно без допуска к гостайне. Для того, чтобы вернуть работу, они должны согласиться прекратить употребление марихуаны, согласиться на обещание не употреблять марихуану во время государственной службы и пройти Тестино наркотики.

Эти работники будут работать удаленно, пока их прошлое употребление не будет соответствовать стандартам, установленным отделом безопасности персонала.

Напомним

Законодатели штата Вирджиния окончательно одобрили законопроект, который позволит легализовать марихуану для отдыха взрослых, но не ранее 2024 года.