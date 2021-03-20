"Весна протеста": белорусов призывают выйти на митинги

КИЕВ. 20 марта. УНН. В День свободы, 25 марта, “белорусов, чьи сердца требуют перемен”, призывают выйти на протесты. Об этом на своей странице в Facebook написал член Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Павел Латушко, передает УНН со ссылкой на “Настоящее время”.

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По его словам, 25 марта по всей стране начинается “весна протеста”.

“Выходите на центральные улицы своих городов по всей стране. Покажите, что наша воля сильнее страха”, - написал он.

Латушко отметил, что акция “Пульс нашей воли” будет состоять из двух ключевых этапов: это подготовка ко Дню воли белорусских дворов и уличные акции, которые пройдут в сам День свободы.

“Мое сердце и совесть говорят, что у меня нет права молчать, пока в тюрьмах сотни невинных людей, пока сотни тысяч подвергаются репрессиям, увольнений, находятся в вынужденной эмиграции”, — отметил он.

Напомним

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська во время визита в Эстонию заявила, что протесты белорусов, которые стали малочисленными и локальными, к весне снова станут массовыми.

В Беларуси с августа 2020 возбуждено более 2,5 тысячи дел по факту протестов.