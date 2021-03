Один из штатов Австралии страдает от самого большого нашествия мышей

КИЕВ. 20 марта. УНН. Австралийский штат Новый Южный Уэльс пострадал от плохой чумы мышей “за последние десятилетия” после урожая зерна. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Фермеры в Новом Южном Уэльсе, которые изготавливали тюки сена на зиму, ожидают потери урожая от мышей.

“Ночью ... земля просто движется, а тысячи и тысячи мышей просто бегают”, — сказал фермер Рон Мкей.

Бакалейщик в Гуларгамбони, небольшой общины к северу от Сиднея, сказал, что каждый вечер они ловят от 400 до 500, иногда 600 грызунов. Он тратил на уборку около шести часов ежедневно, чтобы избавиться грязи от мышей.

HIDE & SQUEAK: Rodents run wild as the ’worst mouse plague in decades’ hits an inland region of New South Wales, Australia. https://t.co/kx6w9HS9hs pic.twitter.com/DFbd3KSi4F