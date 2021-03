В Исландии началось мощное извержение вулкана

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Исландии в 35 километрах от столицы страны Рейкьявика, началось мощное извержение вулкана Фаградалсфьяль, который спал 900 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Примерно через 4 часа после первичного извержения в 22:45 по киевскому времени лава покрывала площадь около одного квадратного километра.

Жители города сообщают, что небо над исландской столицей окрасилось в красный цвет.

Добавим, что за последние четыре недели на полуострове произошло более 40 000 землетрясений.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL