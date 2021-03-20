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В Исландии началось мощное извержение вулкана

В Исландии началось мощное извержение вулкана

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Исландии в 35 километрах от столицы страны Рейкьявика, началось мощное извержение вулкана Фаградалсфьяль, который спал 900 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Примерно через 4 часа после первичного извержения в 22:45 по киевскому времени лава покрывала площадь около одного квадратного километра.

Жители города сообщают, что небо над исландской столицей окрасилось в красный цвет.

Добавим, что за последние четыре недели на полуострове произошло более 40 000 землетрясений.

Напомним

На острове Сицилия в Италии во второй раз за два дня произошло извержение вулкана Этна.

Источник: УНН
Теги: Исландия, вулканы, извержение
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