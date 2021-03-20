Председатель ВР Дмитрий Разумков осуществит визит в Бельгию и Люксембург

КИЕВ. 20 марта. УНН. 21-23 марта Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе (Королевство Бельгия) и Люксембурге (Великое Герцогство Люксембург). Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный веб-портал ВРУ.

Детали

В понедельник, 22 марта, Дмитрий Разумков посетит институты Европейского Союза, штаб-квартиру НАТО Палату Представителей Бельгии.

Программой визита предусмотрены встречи Председателя Верховной Рады из заместителем Генерального Секретаря НАТО М.Джоанэ, с Президентом Европейского Парламента Д.Сассоли, Председателем Палаты Представителей Бельгии Е.Тильйо.

Во вторник, 23 марта, Дмитрий Разумков осуществит визит в Палату депутатов Люксембурга. Согласно программе визита, Дмитрий Разумков встретится с председателем Палаты депутатов Люксембурга Ф.Етгеном, с членами Комитета по иностранным и европейским делам Палаты депутатов Люксембурга.

Дополнительно

Разумков в разговоре с сенатором США призвал заблокировать “Северный поток-2”.