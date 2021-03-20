Ученые обнаружили причину образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca

КИЕВ. 20 марта. УНН. Ученые в Европе заявили, что определили причину, по которой вакцина AstraZeneca может вызвать вызывает потенциально смертельные тромбы. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Две группы исследователей по медицине в Норвегии и Германии самостоятельно обнаружили, что вакцина может вызвать аутоиммунную реакцию, что приводит к свертыванию крови в мозге, может объяснить смертельные единичные случаи в Европе в последние недели.

Несколько европейских стран ненадолго остановили развертывание вакцины на этой неделе после того, как более 30 реципиентам поставили диагноз - состояние, известное как тромбоз мозговых венозных синусов, или CVST. Большинство пострадавших людей были женщины в возрасте до 55 лет.

Контекст

Ранее в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов женщины, которая прошла вакцинацию препаратом от AstraZeneca. В Норвегии по той же причине умер привитый медик. После этого о прекращении прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции и др.

Напомним

Некоторые страны, такие как Германия, Франция и Италия, восстановили вакцинацию уколами AstraZeneca в пятницу, 19 марта.