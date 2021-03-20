20 марта: какой праздник сегодня

КИЕВ. 20 марта. УНН. 20 марта в мире отмечают День Земли, Международный день астрологии и День весеннего равноденствия. Православные христиане чествуют память двух святых с именем Павел - Препростого и Исповедника. Об этом пишет УНН.

День Земли

Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли (англ. Earth Day). Причем в календаре международных праздников существует два Дня Земли — сегодняшний приурочен ко Дню весеннего равноденствия, а второй — 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй — экологическую.

Дата 20 марта были избрана и официально утверждена в 1971 году ООН для Дня Земли именно потому, что на это время выпадает день весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты, и она переходит на новый виток своего развития, когда происходит пробуждение природы и ее обновление

Международный день астрологии

Ежегодно отмечается учеными-астрологами и энтузиастами 20 или 21 марта (иногда 19 марта). Этот день уникального природного явления начинает новый астрологический год. В честь этого события проводятся различные тематические и просветительские мероприятия.

День весеннего равноденствия

Весеннее равноденствие (Vernal Equinox) — одно из уникальных явлений природы, когда “в момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор”. В 2021 году весеннее равноденствие наступает 20 марта.

В день равноденствия центр Солнца можно наблюдать ровно 12 часов. Важной вехой смены сезонов является день весеннего равноденствия, астрономическое начало весны. Как известно, весной день увеличивается, а ночь сокращается. И 20-21 марта наступает момент, когда продолжительность дня и продолжительность ночи становятся равными.

Религиозные праздники

Православная церковь 20 марта чтит память преподобного Павла Прусиадського. В народе день назвали Павлов.

Во время Великого поста особенно полезно молиться перед иконой Божией Матери. Ее праздник признан 20-го марта.

Именины

В суботу, 20 марта, именины у Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Ксении, Омелиана, Надежды, Павла, Анны, Марии, Екатерины и Николая.

Приметы

К ночи холодает — жди заморозков.

Горизонт синего цвета — к быстрому тепла.

Сосульки на крышах висят длинные, значит, будет хороший лен.

Лед держится, а вода тает, значит, год будет неурожайным.

Увидеть зяблика — к холоду, а жаворонка — к теплу.

Сон, который приснился в этот день, обязательно сбудется через три года.