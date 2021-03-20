Австралию накрыли дожди: жителей просят не покидать дома во время наводнения

КИЕВ. 20 марта. УНН. Восточное побережье Австралии залило сильными дождями. Власти просят жителей оставаться дома на фоне потенциально опасной для жизни наводнения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На большей части побережья штата Новый Южный Уэльс, где проживает около трети 25-миллионного населения Австралии, наблюдаются мартовские рекорды дождей, которые продлятся до конца выходных.

Во всем штате затопило дороги, вода достает до окон домов, а реки переливаются.

Цитата

“Дело не только в общем количестве осадков, но и в том, как быстро и интенсивно выпали эти дожди. Поэтому сегодня (мы) просто настоятельно призываем общество, что именно сегодня нужно осуществить такое мощное защитное действие, оставаясь дома и сохраняя безопасность”, - сказала Агата Имельська, старший климатолог Бюро метеорологии.

Дополнительно

Экстренные службы штата Новый Южный Юг ответили более чем 800 вызовов о помощи с вечера пятницы, включая несколько сотен для спасения от наводнения.

Бюро метеорологии предупредило, что обильные осадки могут привести к опасным для жизни вспышек при повреждающих ветров до 70 километров в час (43 миль в час) с порывами, превышающими 90 километров в час.

Напомним

В семи штатах США в результате экстремальных холодов и снежных бурь погибло 58 человек.