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Запускают первый спутник для очистки космоса от мусора

Запускают первый спутник для очистки космоса от мусора

КИЕВ. 20 марта. УНН. В рамках разработанной японско-британской компанией Astroscale миссии запустят спутник Elsa-d, который очистит космос от мусора. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Запуск планируется на 20 марта 8:07 по киевскому времени с космодрома Байконур в Казахстане.

Elsa-d будет выявлять устаревшие спутники, к которым будет крепиться и будет их выталкивать в атмосферу Земли, где они сгорят.

Удаление космического мусора является залогом устойчивости космоса, обеспечит возможность эксплуатации новых спутников без риска столкновения со старыми.

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Дополнительно

По оценкам Европейского космического агентства, на орбите находится 3600 работающих спутников, а сеть космического наблюдения США отслеживает более 28 000 обломков.

На следующее десятилетие планируется запуск более 10 000 спутников, преимущественно от спутниковых Интернет-провайдеров, таких как SpaceX или OneWeb.

Источник: УНН
Теги: космос, мусор, спутник
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