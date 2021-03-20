В Украине уже 1,535 млн случаев COVID-19, за сутки - 15 292

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 153,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 19 марта, - 15,2 тысячи, что меньше, чем вчера. При этом количество госпитализированных за сутки, как и накануне, более 4 000. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

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“15 292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 марта 2021 года. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников”, — написал Максим Степанов.

Также за прошлые сутки:

госпитализированы — 4 369 человек;

летальных случаев — 260;

выздоровели — 5 190 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 114 719 (в том числе методом ПЦР — 50 800, методом ИФА — 23 398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 40521).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1 535 218 человек;

выздоровели — 1 253 972 лица;

летальных исходов — 29 775;

проведения ПЦР-тестов — 7 624 537.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 070), Львовской (1 180), Днепропетровской (1 104), Житомирской (1 082) и Одесской (1 037) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев — 1 070 случаев;

Винницкая область — 823 случая;

Волынская область — 240 случаев;

Днепропетровская область — 1 104 случая;

Донецкая область — 583 случая;

Житомирская область — 1082 случай;

Закарпатская — 366 случаев;

Запорожская область — 485 случаев;

Ивано-Франковская область — 410 случаев;

Киевская область — 1036 случаев;

Кировоградская область — 137 случаев;

Луганская область — 115 случаев;

Львовская область — 1 180 случаев;

Николаевская область — 408 случаев;

Одесская область — 1 037 случаев;

Полтавская область — 400 случаев;

Ровенская область — 432 выпады;

Сумская область — 564 случая;

Тернопольская область — 598 случаев;

Харьковская область — 754 случая;

Херсонская область — 90 случаев;

Хмельницкая область — 871 случай;

Черкасская область — 582 случая;

Черновицкая область — 539 случаев;

Черниговская область — 386 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауну” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень — устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.