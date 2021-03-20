Результативная игра украинца помогла "Вашингтону" обыграть лидера НБА

КИЕВ. 20 марта. УНН. Украинский центровой Алексей Лень помог “Вашингтон Уизардс” выйти победителем из противостояния с лидером Западной конференции “Ютой Джаз”, передает корреспондент УНН.

Детали

Выйдя на старте, украинец получил 18 минут игрового времени, за которые успел отличиться 9 очками (3/5 двухочковых, 3/4 штрафных), 6 подборами в защите и 1 передачей при 2 потерях и 3 фолах. Наш земляк сумел отличиться несколькими бросками из-под кольца в борьбе с центровым сборной Франции Руди Гоберо, который является двукратным обладателем титула “лучший оборонительный игрок сезона НБА”.

Стоит отметить, что “Вашингтон” идет на 13-м месте на Востоке, имея 15 побед в 40 матчах регулярного чемпионата.

Стоит напомнить

В предыдущей игре Лень оформил первый дабл-дабл в сезоне НБА.