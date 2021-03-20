Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 0,0000  EUR: 32,98 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
До конца марта в Украине потеплеет - синоптики
До конца марта в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
6315

Результативная игра украинца помогла "Вашингтону" обыграть лидера НБА

Результативная игра украинца помогла "Вашингтону" обыграть лидера НБА

КИЕВ. 20 марта. УНН. Украинский центровой Алексей Лень помог “Вашингтон Уизардс” выйти победителем из противостояния с лидером Западной конференции “Ютой Джаз”, передает корреспондент УНН.

Детали

Выйдя на старте, украинец получил 18 минут игрового времени, за которые успел отличиться 9 очками (3/5 двухочковых, 3/4 штрафных), 6 подборами в защите и 1 передачей при 2 потерях и 3 фолах. Наш земляк сумел отличиться несколькими бросками из-под кольца в борьбе с центровым сборной Франции Руди Гоберо, который является двукратным обладателем титула “лучший оборонительный игрок сезона НБА”.

Стоит отметить, что “Вашингтон” идет на 13-м месте на Востоке, имея 15 побед в 40 матчах регулярного чемпионата.

Стоит напомнить

В предыдущей игре Лень оформил первый дабл-дабл в сезоне НБА.

Источник: УНН
Теги: баскетбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.