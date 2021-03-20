Баскетбол: лидер Суперлиги нанес третье поражение “Одессе” за сезон

КИЕВ. 20 марта. УНН. “Киев-Баскет” в первом домашнем матче игрового недели регулярного чемпионата Суперлиги по баскетболу принимал “Одессу”, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Детали

Хозяева уже на старте игры завладели преимуществом, позволив одесситам лишь однажды в первой четверти выйти вперед. Как оказалось позже, это было первое и последнее лидерство гостей. Как следствие 85:71 в пользу столичной команды.

В команде Олега Юшкина стоит традиционно выделить лидера Юрия Кондракова, который до 17 очков добавил 3 результативные передачи и Дюка Монди, у которого дабл-дабл из 12 очков, 10 передач, а также 7 подборов в активе. У победителей Брэндон Янг до 13 очков добавил 9 передач.

“Киев-Баскет” (22 выигрыше) в третий раз в сезоне обыграл “Одессу” (7) и закрепился на первом месте в турнирной таблице. Команда Олега Юшкина удаляется от зоны плей-офф, хотя шансы попасть в итоговой восьмерки еще не потеряла.

Дополнение

В другой встрече “Тернополь” в домашнем матче регулярного чемпионата принимал “Химик”.