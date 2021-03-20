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Во Львове легковушка насмерть сбила пожилого мужчину

Во Львове легковушка насмерть сбила пожилого мужчину

КИЕВ. 20 марта. УНН. Во Львове в результате наезда легкового автомобиля погиб мужчина, который переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

Детали

Так, 19 марта около 19:20 ч. по ул. Городецкая, 319, в г. Львове, водитель автомобиля "BMW X5", житель с. Бартатов (Городецкая ТО Львовского района) 1994 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину в возрасте около 60 лет, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия.

Обстоятельства и личность пешехода устанавливаются.

Дополнение

В столице водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм 69-летний потерпевший скончался в карете "скорой".

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львов и Львовская область, гибель
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