Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 0,0000  EUR: 32,98 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
До конца марта в Украине потеплеет - синоптики
До конца марта в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
12285

Министр рассказал, когда прибудут первые дозы вакцины CoronaVac

Министр рассказал, когда прибудут первые дозы вакцины CoronaVac

КИЕВ. 20 марта. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова Савика Шустера" рассказал, когда Украине стоит ожидать первые дозы вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech, передает УНН.

Цитата

"Согласно сообщению поставщика (я разговаривал с китайской стороной, непосредственно с послом Китая в Украине), мы должны ее получить до конца марта - первые дозы этой вакцины. По контракту - это 700 тысяч доз вакцины. И сразу начнется вакцинация", - рассказал Степанов.

Министр здравоохранения подчеркнул, что отсрочка в поставках вакцин сейчас происходит во всем мире из-за сверхвысокого спроса во всех без исключения странах.

Вакцина CoronaVac: что известно

Исследования показали, что вакцина CoronaVac имеет "хороший профиль безопасности" с антителами у 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов - только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).

Вакцина CoronaVac - это традиционная инактивированная вакцина на основе "убитого" вируса, которая проверена годами. Среди особенностей вакцины, по словам експертка ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, что исключает человеческий фактор.

Источник: УНН
Теги: вакцина, Коронавирус, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.