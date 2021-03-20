Министр рассказал, когда прибудут первые дозы вакцины CoronaVac

КИЕВ. 20 марта. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова Савика Шустера" рассказал, когда Украине стоит ожидать первые дозы вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech, передает УНН.

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"Согласно сообщению поставщика (я разговаривал с китайской стороной, непосредственно с послом Китая в Украине), мы должны ее получить до конца марта - первые дозы этой вакцины. По контракту - это 700 тысяч доз вакцины. И сразу начнется вакцинация", - рассказал Степанов.

Министр здравоохранения подчеркнул, что отсрочка в поставках вакцин сейчас происходит во всем мире из-за сверхвысокого спроса во всех без исключения странах.

Вакцина CoronaVac: что известно

Исследования показали, что вакцина CoronaVac имеет "хороший профиль безопасности" с антителами у 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов - только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).

Вакцина CoronaVac - это традиционная инактивированная вакцина на основе "убитого" вируса, которая проверена годами. Среди особенностей вакцины, по словам експертка ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, что исключает человеческий фактор.