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“ПСЖ” предложил нападающему Мбаппе новый контракт на 30 млн евро

“ПСЖ” предложил нападающему Мбаппе новый контракт на 30 млн евро

Килиан Мбаппе

КИЕВ. 20 марта. УНН. Футбольный клуб “ПСЖ” намерен продлить контракт с 22-летним игроком Килианом Мбаппе, сообщает УНН со ссылкой на L’ÉQUIPE.

Детали

По неофициальной пока информации клуб готов продлить контракт с нападающим Мбаппе с окладом в 30 миллионов евро в год.
Действующий контракт с “ПСЖ” истекает в июне 2022 года, а форвард уже привлек внимание представителей крупнейших клубов, в частности им интересуются “Реал” и “Ливерпуль”.

В текущем сезоне Мбаппе провел за “ПСЖ” 35 матчей, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач.

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов против “Барселоны” Мбаппе забил свой 25 мяч в главном европейском турнире в возрасте 22 лет и 80 дней, став самым молодым игроком, который достиг этой отметки. Ранее этот рекорд принадлежал Лионелю Месси (22 года и 286 дней).

Источник: УНН
Теги: футбол
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