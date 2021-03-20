“ПСЖ” предложил нападающему Мбаппе новый контракт на 30 млн евро

КИЕВ. 20 марта. УНН. Футбольный клуб “ПСЖ” намерен продлить контракт с 22-летним игроком Килианом Мбаппе, сообщает УНН со ссылкой на L’ÉQUIPE.

Детали

По неофициальной пока информации клуб готов продлить контракт с нападающим Мбаппе с окладом в 30 миллионов евро в год.

Действующий контракт с “ПСЖ” истекает в июне 2022 года, а форвард уже привлек внимание представителей крупнейших клубов, в частности им интересуются “Реал” и “Ливерпуль”.

В текущем сезоне Мбаппе провел за “ПСЖ” 35 матчей, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач.

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов против “Барселоны” Мбаппе забил свой 25 мяч в главном европейском турнире в возрасте 22 лет и 80 дней, став самым молодым игроком, который достиг этой отметки. Ранее этот рекорд принадлежал Лионелю Месси (22 года и 286 дней).