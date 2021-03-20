За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 1070 новых больных коронавирусом, умерли 19 человек

КИЕВ. 20 марта. УНН. В столице обнаружили за минувшие сутки 1070 больных коронавирусом. 19 человек умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

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"1070 подтвержденных случаев заболевания коронавирус за сутки в столице. Умерли 19 человек. Всего за период пандемии в городе 3034 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 152 203", - сообщил Виталий Кличко.

Детали

Так, заболели: 608 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 400 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет. А также 41 девочка от 3 дней до 17 лет и 21 мальчик от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 126 пациентов. Выздоровел за прошедшие сутки 541 человек. В общем коронавирус преодолели 101 345 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 191, Дарницком - 177 и в Оболонском - 143 случая.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,535 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 19 марта, - 15,2 тысячи, что меньше, чем вчера.