Новый тренд на "легкие вина" без ущерба для фигуры: в США выпустили низкокалорийное Шардоне

КИЕВ. 20 марта. УНН. Производитель самого продаваемого Шардоне в Америке добавил более низкокалорийный вариант, чтобы подключиться к быстрорастущей категории "легких вин" в США. Об этом пишет TheDrinkBusiness, сообщает УНН.

Детали

Так, по словам производителя "Jackson Family Wines" их "низкокалорийное" Шардоне может похвастаться "всего 85 калориями, без сахара и 3 грамма углеводов на порцию". Это означает, что новое вино содержит примерно на 23% меньше калорий, чем стандартное Шардоне, исходя из 150 мл порции вина крепостью 14%, которое содержит 111 калорий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Диетолог рассказал, как пить алкоголь без вреда для фигуры

Новое Шардоне бренда содержит меньше калорий, так как имеет более низкую крепость - всего 9%, что достигается за счет сбора винограда в более ранний период созревания, когда он имеет более низкую концентрацию сахара. А чтобы вино не было неприятно терпким, порция из винограда раннего урожая затем смешивается со вторым отбором полностью спелых ягод, чтобы привнести аромат тропических фруктов. Кроме того, это вино подходит даже для веганов, уверяет производитель. В компании также подчеркнули коммерческий потенциал этого нового вина, отметив, что категория "более легкие вина" выросла в США на 90% за последний год.

Дополнение

Напомним, ранее эксперты водочного бренда Prime рассказали, как можно пить и худеть одновременно.

Так, эксперты отметили, что иногда можно не заметить как в коктейле, похожем на произведение искусства, укрылись в среднем более 400 калорий.

Для тех, кто следит за весом, стоит учесть, что, как ни странно, чистый крепкий алкоголь содержит наименьшее количество калорий.

Так, водка имеет самую низкую калорийность: примерно 100 калорий на 100 мл. Виски, джин и текила содержат ориентировочно 110 калорий. А вот большинство "сахаристых" спиртных напитков, таких как самбука, например, имеет примерно 160 калорий. Эксперты также советуют ограничить употребление сладких вин и ликеров.

При выборе крепкого низкокалорийного алкоголя не стоит добавлять в него сахарные сиропы, сладкие газированные напитки и фруктовые соки. Однако если все-таки хочется миксов с другими компонентами для разнообразия вкуса, эксперты советуют простые и калорийно безопасные лайфхаки.