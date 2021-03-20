Верещук: коррумпированная судебная система не помешала Зеленскому идти по пути лидера

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось сделать то, чего в свое время не смог его предшественник - Петр Порошенко. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила народный депутат Ирина Верещук, передает УНН.

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"В условиях нереформированного государства Зеленский нашел действенный инструмент - СНБО - для борьбы с негативным влиянием на национальную безопасность", - уточнила она.

"Нужно обществу демонстрировать тот путь, который должен демонстрировать лидер. И президент Зеленский его четко почувствовал. Даже в нереформированной стране, даже если нереформированная и коррумпированная судебная система работает против - он это сделал. Даже в условиях, когда олигархи контролируют судебную систему через своих людей , а суды честно служат не государству, а олигархам. Именно потому, что Президент Порошенко не сделал - президентом стал Зеленский", - сказала Верещук.

Дополнение

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции к ряду бывших высокопоставленных лиц, в частности к президенту Украины Виктору Януковичу, экс-премьеру Николаю Азарову.

Также СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука, Тараса Козака и медиагруппы.

Кроме того Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении 19 компаний в сфере недропользования.