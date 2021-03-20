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Полиция увеличивает количество радаров TruCAM на дорогах

Полиция увеличивает количество радаров TruCAM на дорогах

КИЕВ. 20 марта. УНН. Участков дорог, где будут использоваться радары для измерения скорости TruCAM, будет больше на 60 с 22 марта. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

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"С 22 марта патрульные с прибором TruCAM будут работать еще на 60 новых участках. Также мы вносим изменения в 12 уже существующих участков", - говорится в сообщении.

Детали

Всего на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 309 участках.

Патрульная полиция предупредила:

- об использовании приборов измерения скорости водителям будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений;

- в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Ранее УНН сообщал, что в Украине усилена ответственность за нарушение ПДД, в частности, за пьяное вождение. Уже с 17 марта 2021 года соответствующий закон вступил в силу.

Источник: УНН
Теги: дорога, видеофиксация, видеокамеры, патрульная полиция
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