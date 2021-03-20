На границе со Словакией задержали подозреваемого в убийстве

КИЕВ. 20 марта. УНН. В пункте пропуска "Ужгород" пограничники обнаружили и задержали гражданина Украины, который находился в розыске за совершение преступления, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Детали

49-летнего жителя Ровенской области задержали при въезде на территорию нашего государства из Словакии.

Во время проверки документов одного из пассажиров легкового автомобиля Volkswagen сработала ведомственная база данных.

Правоохранители установили, что мужчину ищут по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Пограничники добавили, что преступник направлялся в сопровождении адвоката. По завершению контрольных процедур, правонарушитель был передан сотрудникам Нацполиции.

Дополнение

В пункте пропуска "Гоптовка" во время погранично-таможенного оформления загорелся грузовой автомобиль, направлявшийся в Россию.