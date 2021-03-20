Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков - МОК

КИЕВ. 20 марта. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет, оргкомитет Игр-2020 года, а также власти Токио и Японии в субботу провели онлайн-совещание, в ходе которого было принято решение о недопуске иностранных зрителей на Олимпиаду в связи с пандемией коронавируса. Болельщикам из-за рубежа, которые уже купили билеты на соревнования, будут возвращены деньги. Об этом говорится на сайте МОК, пишет УНН.

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"На текущий момент ситуация с COVID-19 в Японии и многих других странах мира остается достаточно сложной, появились различные штаммы. На международном уровне путешествия строго ограничены", - говорится в заявлении.

Контекст

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Этот запрет вступил в силу 28 декабря прошлого года, сначала это мероприятие должно было действовать до конца января, однако затем его продлили вместе с режимом ЧС до 21 марта.

Однако даже после полного снятия режима ЧС МИД Японии на время сохранит запрет на выдачу новых виз иностранцам. Сейчас в страну могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в Японии.