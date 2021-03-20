Нарисованный свиньей портрет принца Гарри продали за 90 тысяч гривен

КИЕВ. 20 марта. УНН. Свинья-художница из ЮАР по прозвищу Пигкассо (Pigcasso) нарисовала портрет британского принца Гарри всего за несколько минут. Картину продали, а деньги вырученные от продажи направят на поддержку сельскохозяйственных животных. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Sun.

Детали

Портрет был создан за несколько минут. Как отмечается, 4-летняя свинья нарисовала уже сотни картин.

Покупателем картины стал житель Испании, который является большим поклонником работ Пигкассо. Портрет принца ему обошелся в 2350 фунтов стерлингов (90 тысяч гривен).

По словам хозяйки свиньи Джоанн Лефсон, все деньги от продажи полотен Пигкассо тратятся на животных с фермы.

"Пигкассо не отличается от других свиней, она умная и любопытная. Единственная существенная разница состоит в том, что она имеет массу талантов, когда рисует", - говорит о своем подопечном владелица.

В общем, за проданные картины Пигкассо выручили около 50 тысяч фунтов стерлингов (1 922 375,06 гривен).

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