Зарубил почтальона и украл 18 тысяч гривен: в Ровенской области задержали несовершеннолетнего

КИЕВ. 20 марта. УНН. Правоохранители задержали несовершеннолетнего парня за умышленное убийство почтальона. Сейчас 17-летний житель города Сарны, который и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, находится в изоляторе временного содержания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.

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"В полицию вчера, 19 марта, около 15:40 сообщили медики "скорой", они констатировали смерть 43-летней жительницы села Немовичи с телесными повреждениями. На место происшествия сразу прибыли руководство, следственно-оперативная группа Сарненского отдела и полицейские областного управления" , - говорится в сообщении.

Детали

Полицейские установили, что 17-летний сарненчанин именно находился во дворе, когда на территорию хозяйства пришла почтальон. При себе она имела сумку. Парень, понимая, что у женщины могут быть денежные средства, схватил топор и нанес несколько ударов по голове. После быстро спрятал орудие преступления под кровать, отобрал ее сумку и на своем велосипеде сбежал.

Женщину в крови обнаружила младшая сестра несовершеннолетнего и позвонила сожителю матери. Мужчина, прибыв в дом, сразу вызвал "скорую", однако медики лишь констатировали смерть потерпевшей.

Ориентировочно в двух километрах злоумышленник выбросил сумку на территорию местного предприятия, а деньги в сумме 18 тісяч гривен спрятал в верхнюю одежду. Впрочем, далеко убежать нападавшему не удалось: на одной из улиц города его задержали оперативники. Полицейские при нем изъяли краденые деньги.

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Как отметили правоохранители, 17-летнего жителя города Сарны, который сейчас находится на испытательном сроке за совершение краж, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений) и части 4 статьи 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое предусматривают санкции обоих статей - пожизненное лишение свободы. Впрочем, согласно части 2 статьи 64 УК Украины, пожизненное лишение свободы не применяется к лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет.

Известно, что несовершеннолетний состоит на учете у врача психиатра. Следовательно, в рамках уголовного производства будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Дополнение

В Донецкой области задержали мужчину, который убил топором свою мать.