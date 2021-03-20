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Киев и Одесская область официально пополнили перечень "красных" зон с соответствующими ограничениями

Киев и Одесская область официально пополнили перечень "красных" зон с соответствующими ограничениями

КИЕВ. 20 октября. УНН. Со вторника, 23 марта, Киев и Одесская область войдут в список зон с "красным" уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросу техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

Детали

"Государственная комиссия решила установить:

- с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

- с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - сообщил Немчинов.

Что было раньше

По решению местных властей в Киеве с 20 марта уже действуют ограничительные меры, как в регионах с повышенным уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19.

В целом, в красной зоне, по оценкам Минздрава, находятся 5 регионов - Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая области, а также Киев.

В оранжевой зоне находятся 12 регионов - Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская области.

Источник: УНН
Теги: Киев, Одесса и Одесская область, Коронавирус, карантин
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