Седьмая подряд победа вывела "Вашингтон" в лидеры НХЛ

КИЕВ. 20 марта. УНН. В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоялся ряд матчей в одном из которых ХК "Вашингтон Кэпиталс" продлил победную серию, сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги.

Детали

В противостоянии со столичными хоккеистами команда "Нью-Йорк Рейнджерс" открыла счет на 17-й минуте первого периода, когда Артемий Панарин реализовал большинство и отличился в третьем матче подряд. Однако две шайбы Александра Овечкина в заключительном периоде позволили "Кэпиталс" стать победителем - 2:1.

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"Ужасно трудно принять это поражение, потому что играли мы хорошо. Мы провели отличный гостевой матч, но они использовали два шанса в третьем периоде", - сказал форвард "Нью-Йорка" Крис Крайдер.

Стоит отметить

"Вашингтон" выиграли седьмой раз подряд и сравнялись с лидером НХЛ "Тампа-Бэй". У обоих коллективов по 44 балла.

Вашему вниманию результаты других баталий:

"Торонто" - "Калгари" - 3:4

"Монреаль" - "Ванкувер" - 2:3

"Сан-Хосе" - "Сент-Луис" - 1:2

"Лос-Анджелес" - "Вегас" - 2:4.