Результативная игра украинки вывела "Фенербахче" в Финал четырех Евролиги

КИЕВ. 20 марта. УНН. Баскетболистка сборной Украины Алина Ягупова помогла "Фенербахче" пробиться в Финал четырех женской Евролиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

Действующая MVP Евролиги получила место в стартовом составе матча 1/4 финала с "Галатасараем" и за 36 минут набрала 18 очков, сделала 4 ассиста, 7 подборов, 3 перехвата, сделала 4 потери.

Несмотря на то, что "Фенербахче" уступил "Галатасараю" со счетом 61:71, по сумме двух матчей команда прошла в четверку сильнейших нынешнего розыгрыша турнира. В первой игре "Фенербахче" выиграл 91:74.

Что было раньше

Капитан сборной Украины стала самой результативной баскетболисткой четвертьфиналов Евролиги.