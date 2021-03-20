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Результативная игра украинки вывела "Фенербахче" в Финал четырех Евролиги

Результативная игра украинки вывела "Фенербахче" в Финал четырех Евролиги

КИЕВ. 20 марта. УНН. Баскетболистка сборной Украины Алина Ягупова помогла "Фенербахче" пробиться в Финал четырех женской Евролиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

Действующая MVP Евролиги получила место в стартовом составе матча 1/4 финала с "Галатасараем" и за 36 минут набрала 18 очков, сделала 4 ассиста, 7 подборов, 3 перехвата, сделала 4 потери.

Несмотря на то, что "Фенербахче" уступил "Галатасараю" со счетом 61:71, по сумме двух матчей команда прошла в четверку сильнейших нынешнего розыгрыша турнира. В первой игре "Фенербахче" выиграл 91:74.

Что было раньше

Капитан сборной Украины стала самой результативной баскетболисткой четвертьфиналов Евролиги.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол, Турция
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