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В правительстве пересмотрят ограничения функционирования транспорта в регионах "красной" зоны

В правительстве пересмотрят ограничения функционирования транспорта в регионах "красной" зоны

КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабинет министров Украины пересмотрит ограничения по функционированию общественного транспорта в регионах, которые попали в "красную" зону эпидемической опасности. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата:

"Отдельно на заседании был рассмотрен вопрос урегулирования работы транспорта. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Мининфраструктуры вместе с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Что было раньше

Со вторника, 23 марта, Киев и Одесская область войдут в зоны с "красным" уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19.

По решению местных властей в Киеве с 20 марта уже действуют ограничительные меры, как в регионах с повышенным уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19.

В общем, в красной зоне, по оценкам Минздрава, находятся 5 регионов - Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая области, а также Киев.

В оранжевой зоне находятся 12 регионов - Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская области.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, транспорт, карантин
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