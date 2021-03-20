В МВД отреагировали на действия протестующих под Офисом президента: это провокация, а не мирная акция

КИЕВ. 20 марта. УНН. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивается в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр МВД.

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“Заказчики этой провокации мечтают, чтобы вышла полиция, применила силу, пролилась кровь. Мы не будем идти на пути такой провокации, у нас достаточно сил, чтобы защитить общественный порядок. Те, кто заказывают и проплачивают такие акции, хотят, чтобы пролилась кровь”, — заявил Геращенко.

Однако, заместитель министра подчеркнул, что большинство митингующих не нарушают порядок, только “несколько десятков человек будут нести ответственность за хулиганские действия”.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались.

Что предшествовало

В конце февраля, после очередных акций протеста под стенами Офиса президента, заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что граждане и правоохранители в Украине постепенно учатся демократии, порядка и культуре проведения именно мирных протестов, таких, которые присущи европейским государствам с которых мы, украинцы, стараемся брать пример.

Тогда, 27 февраля, состоялась акция в поддержку активиста Сергея Стерненка, которому суд вынес приговор — семь лет лишения свободы. Митингующие побывали на Банковой у Офиса Зеленского и у Офиса Генпрокурора, жгли файеры, произносили лозунги. По информации полиции, нарушений зафиксировано не было.