Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 0,0000  EUR: 32,98 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
До конца марта в Украине потеплеет - синоптики
До конца марта в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
14715

В Черное море прибыл второй боевой корабль США

В Черное море прибыл второй боевой корабль США

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Черное море прибыл уже второй боевой корабль Военно-морских сил США из состава Шестого флота, дислоцирующейся в Средиземноморском регионе. Как сообщили в командовании ВМС США в Европе и Африке и Шестого флота, это эсминец Thomas Hudner (DDG-116) типа Arleigh Burke, что имеет на вооружении управляемые ракеты системы Aegis, передает УНН опираясь на данные “Радио Свобода”.

Что известно

Как говорилось в коротком сообщении в Twitter, когда корабль еще направлялся к Черному морю, цель его прибытия в регион — “осуществление операций обеспечения безопасности судоходства”.

Цитата

“Корабли и авиация ВМС США регулярно действуют в Черном море в поддержку наших союзников и партнеров в НАТО”, — говорилось в сообщении.

Что предшествовало

Предыдущего дня, 19 марта, в Черное море прибыл еще один боевой корабль ВМС США, ракетный крейсер Monterey (CG-61) типа Ticonderoga, что тоже несет управляемые ракеты системы Aegis.

Оба корабля сразу по прибытии присоединились к многосторонним военно-морских учений, сообщили американские военные моряки.

Руководитель проекта Института черноморских стратегических исследований, главный редактор интернет-издания BlackSeaNews Андрей Клименко назвал нынешнюю ситуацию “необычно большой концентрацией ракетных кораблей стран НАТО” в Черном море.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Черное море, флот
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.