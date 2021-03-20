В Черное море прибыл второй боевой корабль США

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Черное море прибыл уже второй боевой корабль Военно-морских сил США из состава Шестого флота, дислоцирующейся в Средиземноморском регионе. Как сообщили в командовании ВМС США в Европе и Африке и Шестого флота, это эсминец Thomas Hudner (DDG-116) типа Arleigh Burke, что имеет на вооружении управляемые ракеты системы Aegis, передает УНН опираясь на данные “Радио Свобода”.

Что известно

Как говорилось в коротком сообщении в Twitter, когда корабль еще направлялся к Черному морю, цель его прибытия в регион — “осуществление операций обеспечения безопасности судоходства”.

Цитата

“Корабли и авиация ВМС США регулярно действуют в Черном море в поддержку наших союзников и партнеров в НАТО”, — говорилось в сообщении.

Что предшествовало

Предыдущего дня, 19 марта, в Черное море прибыл еще один боевой корабль ВМС США, ракетный крейсер Monterey (CG-61) типа Ticonderoga, что тоже несет управляемые ракеты системы Aegis.

Оба корабля сразу по прибытии присоединились к многосторонним военно-морских учений, сообщили американские военные моряки.

BREAKING: 2nd @usnavy ship — #USSThomasHudner — began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. #USNavy ships and aircraft routinely operate in the Black Sea in support of our @NATO Allies & partners! pic.twitter.com/CjMvgJTD6R — US Naval Forces Europe-Africa / US 6th Fleet (@USNavyEurope) March 20, 2021

Руководитель проекта Института черноморских стратегических исследований, главный редактор интернет-издания BlackSeaNews Андрей Клименко назвал нынешнюю ситуацию “необычно большой концентрацией ракетных кораблей стран НАТО” в Черном море.