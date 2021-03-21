Верещук назвала "дешевым экстремизмом" протесты под Офисом Президента

КИЕВ. 21 марта. УНН. Народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук прокомментировала вчерашние акции протеста под Офисом Президента, назвав их “дешевым экстремизмом”.

Детали

“Именно так называется то, что делали вчера некоторые лица на Банковой. Именно экстремизм. Именно дешевый”, — отметила она.

Верещук заметила, что фигурантам этих событий не стоит придавать медийного внимания — ими должны заниматься суды и правоохранители. А вот здание отмыть надо.

“Не надо предоставлять большого политического и медийного внимания фигурантам, их именам, их взглядам и мотивам, их бенефициарам. Потому, именно этого они стремятся в своих фантазиях. Потому, они и детские граффити постепенно, но неуклонно движутся в направлении забвения.

Пусть ими занимаются правоохранительные органы и суды, но без лишнего политического и медийного внимания. Спокойно, методично, по закону наказать виновных. А сейчас — спокойно помыть здание, чтобы было еще лучше. Потому что собака лает, а караван идет”, — прокомментировала Верещук в Facebook.

Контекст

В субботу вечером под стенами ОП состоялась акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранительных органов.

Он отметил, что “разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов”.

В Офисе Президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП уточнили, что размер ущерба, нанесенного государству в результате действий протестующих, по предварительным данным, составляет примерно 2 млн грн.