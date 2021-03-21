Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 0,0000  EUR: 32,98 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
До конца марта в Украине потеплеет - синоптики
До конца марта в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
2445

Протест на Банковой: "слуги народа" с иронией не пришли к единому мнению относительно ситуации

Протест на Банковой: "слуги народа" с иронией не пришли к единому мнению относительно ситуации

КИЕВ. 21 марта. УНН. По требованию нардепа Евгении Кравчук по установлению лиц-инициаторов вандализма под Офисом Президента и привлечения их к ответственности, ее коллега Евгений Шевченко нашел ироничный ответ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Евгении Кравчук.

Детали

Евгения Кравчук, заместитель председателя фракции “Слуга народа”, опубликовала в соцсетях сообщения о том, что осуждает поведение людей на мирном протесте под Офисом Президента. Нардеп требует определенных действий со стороны правоохранительных органов по установлению инициаторов вандализма и привлечения их к ответственности.

На ее слова Евгений Шевченко, нардеп фракции “Слуга народа”, написал ироничный ответ, собравший массу лайков: “Звучит как-то по-детски. Типа, требуем виновных хулиганов поставить в угол. А еще просим правоохранителей дать свою оценку, потому что мы сами не можем. Мы боимся активистов. Вдруг завтра так с Радой сделают”.

Что было раньше

В результате массовой акции под Офисом Президента, состоявшейся 20 марта, было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн. грн.

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.