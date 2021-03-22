Минздрав: COVID-госпитализаций больше нормы в 14 регионах, "красных" зон уже восемь

КИЕВ. 22 марта. УНН. В 14 регионах Украины по состоянию на 22 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. Уже 7 областей и Киев находятся в "красной" зоне по распространению коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, передает УНН.

Детали

Показатель уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения превышен в:

городе Киев (на 21 марта - 109,9 на 20 марта - 104,9, на 19 марта - 103,3)

Винницкой области (на 21 марта - 132,1 на 20 марта - 130,3, на 19 марта - 131,0)

Днепропетровской области (на 21 марта - 66,0, на 20 марта - 64,5, на 19 марта - 60,7)

Житомирской области (на 21 марта - 115,3 на 20 марта - 112,6, на 19 марта - 114,7)

Закарпатской области (на 21 марта - 88,4, на 20 марта - 88,4, на 19 марта - 91,4)

Ивано-Франковской области (на 21 марта - 104,4 на 20 марта - 108,8, на 19 марта - 116,7)

Киевской области (на 21 марта - 77,2, на 20 марта - 74,6, на 19 марта - 71,2)

Львовской области (на 21 марта - 62,9, на 20 марта - 61,5)

Николаевской области (на 21 марта - 101,2 на 20 марта - 101,1, на 19 марта - 100,0)

Одесской области (на 21 марта - 69,1, на 20 марта - 68,4, на 19 марта - 67,9)

Сумской области (на 21 марта - 67,4, на 20 марта - 65,4, на 19 марта - 63,0)

Хмельницкой области (на 21 марта - 103,6 на 20 марта - 98,7, на 19 марта - 97,0)

Черновицкой области (на 21 марта - 101,0 на 20 марта - 99,0, на 19 марта - 96,5)

Черниговской области (на 21 марта - 65,6, на 20 марта - 63,5).

За сутки уровень госпитализаций стал выше в большинстве - 12 - регионах "опасной" зоны по COVID-госпитализациям - Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях.

Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 22 марта, беря во внимание показатели, выглядит так:

"Желтая" - 6 регионов: Волынская, Запорожская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская, Херсонская области.

"Оранжевая" - 11 регионов: Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

"Красная" - 8 регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

За сутки переместилась в "красную" зону еще одна область - Сумская.

По АР Крым и городу Севастополю данные отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна"