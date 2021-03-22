Шмыгаль назвал два препятствия на пути Украины в Евросоюз

КИЕВ. 22 марта. УНН. На пути Украины к вступлению в Европейский Союз есть две преграды, одна из которых это скептическое отношение некоторых стран-участниц к дальнейшему расширению ЕС. Об этом рассказал в интервью Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль немецкой газете "Handelsblatt", передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

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"Есть две причины, почему мы до сих пор не в ЕС. Мы все еще работаем над европейским стандартам, но мы уверены, что достигнем значительного прогресса, не в последнюю очередь благодаря диджитализации. Во-вторых, в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению ЕС", - рассказал Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр не стал комментировать нарастание евроскептицизма в Польше и Венгрии.

"Я не хочу вмешиваться во внутриполитические дискуссии этих стран. Я могу только говорить о своей стране и Вас заверить, что большинство украинцев увлекаются Европой. Они отождествляют себя с европейцами. Это является моим ключевым месседжем", - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что Украина хочет в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС.

"Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе. Мы уже очень тесно сотрудничаем с НАТО. Высоким свидетельством этого стали заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберґа, что "двери НАТО являются открытыми для Украины", - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа подписали совместную декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.



