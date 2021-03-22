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Апрельская сессия ПАСЕ пройдёт в “гибридном” режиме

Апрельская сессия ПАСЕ пройдёт в “гибридном” режиме

КИЕВ. 22 марта. УНН. Апрельская сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы пройдёт в “гибридном” режиме — часть делегатов будут присутствовать на заседаниях онлайн. Об этом сообщил народный депутат, член постоянной украинской парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

“Апрельская сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы пройдёт в гибридном режиме. Это значит, что часть делегатов приедут физически в Страсбург, а часть будут включаться в онлайн. Так Ассамблея уже работала в этом январе”, — написал нардеп.

Детали

Так, “гибридная” сессия ПАСЕ ранее проходила с 25 по 28 января. Во время сесси поднималось множество тем, в том числе относительно задержания и заключения в России оппозиционера Алексея Навального.

Что было ранее

На зимней сессии украинской делегации в ПАСЕ, совместно с представителями других стран, удалось инициировать начало процедуры обжалования полномочий делегации России. За это решение проголосовало 38 делегатов.

Однако позже ПАСЕ не поддержала, инициированное Украиной и ее партнерами, обжалование полномочий делегации Российской Федерации.

Источник: УНН
Теги: ПАСЕ, Украина
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