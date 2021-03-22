Сторонники Стерненко заявили о новой акции протеста на Банковой

КИЕВ. 22 марта. УНН. Сторонники одесского активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека, готовят еще одну акцию протеста под Офисом Президента Украины в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Facebook-страницу Стерненко.

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"Наша следующая встреча - в день апелляции. Киев, Банковая Офис Президента. Дата будет известна в ближайшее время. Готовимся", - говорится в сообщении.

Детали

Также активисты напомнили свои требования:

• Освобождение осужденного Сергея Стерненко;

• Освобождение Андрея Антоненко и других политзаключенных;

• Наложение санкций СНБО на Андрея Портнова, замглавы АП Януковича;

• Отставка Ирины Венедиктовой;

• Отставка Арсена Авакова.

Что было раньше

Суд приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненко в деле по обвинению в похищении человека.

Стерненко находиться под стражей до момента того, как его наказание вступит в силу.

Дополнение

В субботу, 20 марта, вечером под стенами ОП состоялась акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранителей. Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

В Офисе Президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП указали, что объемы убытков, причиненных государству вследствие действий протестующих под ОП, по предварительным данным, составляют примерно 2 млн грн.

Кроме того, народные депутаты от фракции "Слуга народа" заявили, что будут инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия постановления по оценке событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса Президента.