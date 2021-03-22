Стены сдачи не дают: Разумков отреагировал на акцию протеста под Офисом Президента

КИЕВ. 22 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что беспорядки, которые произошли вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса Президента, это не демократия и неуважение к государству. Об этом он рассказал во время брифинга из Брюсселя, передает корреспондент УНН.

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"Я всегда занимал позицию, что демократия должна быть демократией, но это не значит, что можно делать все, что тебе заблагорассудится. Твои права заканчиваются ровно там, где начинаются права другого. Если мы будем позволять себе портить любое имущество - государственное, личное - это неуважение в первую очередь к себе, к своему государству ... Институты нужно уважать. И точно не надо вымещать свое недовольство теми или иными событиями на стенах. Стены сдачи не дают", - сказал Разумков.

Дополнение

В субботу, 20 марта, вечером под стенами ОП состоялась акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранителей. Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

В Офисе Президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП указали, что объемы убытков, причиненных государству вследствие действий протестующих под ОП, по предварительным данным, составляют примерно 2 млн грн.



Кроме того, народные депутаты от фракции "Слуга народа" заявили, что будут инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия постановления по оценке событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса Президента.