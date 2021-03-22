В Николаеве вводят "карантинные" пропуска для транспорта

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Николаеве ограничивают пассажирские перевозки в общественном транспорте и вводят специальные пропуска из-за увеличения количества больных COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Николаевского городского совета.

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"Согласно протоколу внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС города Николаева от 22.03.2021 г. №4 восстановлены ограничения на пассажирские перевозки... Работники учреждений или организаций критической инфраструктуры и учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города, должны оформить специальные пропуска для обеспечения проезда своих работников в общественном транспорте Николаева", - говорится в сообщении.

Детали

Так, говорится, в частности, о сфере здравоохранения, продовольственного обеспечения, управления и предоставления важнейших государственных услуг, энергообеспечения, водоснабжения, связи и коммуникации, финансовые и банковские услуги, функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, субъектов хозяйствования, которые имеют непрерывный промышленный цикл.

"Пропуска вводятся в действие с 24 марта 2021 года", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что перевозка осуществляется при условии обеспечения водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками в пределах количества мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий в городском электрическом (трамвай, троллейбус) и автомобильном транспортном средстве, которое осуществляет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Дополнение

В Николаеве с 24 марта вводят жесткий карантин из-за критического увеличения количества больных COVID-19.

В Украине зафиксировано уже 1,554 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 21 марта, - 7,9 тысячи, что меньше, чем днем ранее, однако снижение показателя традиционно для выходных. При этом количество госпитализированных за сутки 3 тысячи.

В Николаевской области за 21 марта зафиксировано 301 случай COVID-19.



